Der Action-Thriller mit John David Washington ("BlacKkKlansman") und Robert Pattinson ("Harry Potter", "Twilight") läuft in Österreich am 27. August an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elizabeth Debicki und John David Washington in "Tenet" © (c) AP (Melinda Sue Gordon)

Christopher Nolans neuer Thriller "Tenet" soll nach mehrfacher Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie nun doch Ende August in über 70 Ländern weltweit starten. Das gab das Filmstudio Warner Bros. am Montag (Ortszeit) bekannt. Der Österreich-Start ist für 27. August geplant, in den USA folgen einzelne Kinos am "Labor Day"-Wochenende (7. September).

Ursprünglich sollte der Action-Thriller mit John David Washington ("BlacKkKlansman") und Robert Pattinson ("Harry Potter", "Twilight") am 17. Juli in die Kinos kommen, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie auf den 31. Juli geschoben. Bei "Tenet" hat Christopher Nolan nicht nur die Regie übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben.