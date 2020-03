Facebook

Kaviar von Elena Tikhonovas ist neu auf dem Kino VOD Club zu sehen © Diagonale

Die Kinos hierzulande waren, historisch gesehen, oft die letzten Bastionen des Kulturlebens in Krisen- oder Kriegszeiten. Selbst 1944 noch, als die Theater längst dichtmachen mussten und sogar die Wiener Volksoper in einen Kinosaal verwandelt wurde, hieß es: Film ab! Und sogar in den letzten Tagen des Krieges hatten viele Lichtspielhäuser noch offen. Mit heutigem Tag bleiben auch die Kinos in Österreich zu. Manche von ihnen hinterlassen ihrem Publikum noch Botschaften auf ihren Leuchttafeln. In Wien zum Beispiel „Sorry We Will Miss You!“ in Anlehnung an das neue, davor noch gezeigte Sozialdrama von Ken Loach „Sorry We Missed You“. Am Cine Center war zu lesen: „Sind kurz weg. Klopapier besorgen.“