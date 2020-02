Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Begleiten Sie uns hier in der Oscar-Nacht! © APA/AFP/MARK RALSTON

Vieles gilt bei diesen 92. Academy Awards als fix gesetzt - das bietet hoffentlich Platz für Überraschungen. In der Königsklasse "Bester Film" stehen die Zeichen jedoch auf Goldkurs für das Kriegsepos "1917" von Sem Mendes. Gewinnt dieses aufwändig in One-Shot-Optik produzierte Kriegsepos nicht, könnte es bei dieser Show zum wiederholten Male ohne Moderator zu Premieren können: Geht "Joker" als Sieger hervor, wäre es die erste Comicverfilmung. Oder gewinnt "Parasite" der erste Film eines Koreaners und setzt sich am Ende "Little Women" durch wäre es in der langen Oscargeschichte der erste Film einer Regisseurin.

Die anderen Fragen lauten: Was werden Brad Pitt oder Joaquin Phoenix, angenommen sie gewinnen, dieses Mal in ihren Dankesreden sagen? Und welche Kleider sind top oder flop? Und wer vergisst die ersten Tränchen. Bleiben Sie dran. Ab Mitternacht wird es so richtig spannend. Gute Oscar-Nacht!