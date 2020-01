77. Filmfestspiele Cate Blanchett ist die neue Jurypräsidentin in Venedig

Facebook

Cate Blanchett verteilt heuer die Goldenen Löwen © APA/AFP/VALERIE MACON

Cate Blanchett ist zur Jurypräsidentin der 77. Filmfestspiele in Venedig ernannt worden. Die Schauspielerin und Filmproduzentin wird den Goldenen Löwen für den besten Film und die anderen offiziellen Preise erteilen, teilte der Festivaldirektor Alberto Barbera am Donnerstag in einer Presseaussendung mit. Das Festival ist vom 2. bis zum 12. September geplant.

Die australische Schauspielerin sei gewählt worden weil sie eine "Ikone des zeitgenössischen Films" sei, die mit den größten Regisseuren der letzten 20 Jahren zusammen gearbeitet habe. Hinzu sei sie im humanitären und im ökologischen Bereich engagiert. Sie setze sich auch für Frauenrechte in der Filmindustrie ein.

Oscarpreisträgerin Blanchett erklärte sich über die Aufgabe hocherfreut: "Venedig ist eines der atmosphärischsten Filmfestivals der Welt. Es ist ein Privileg und eine Freude, dieses Jahr Jurypräsidentin zu sein."