"Lady Bluetooth. Hedy Lamarr" vom 27. November 2019 bis 10. Mai 2020 im Museum am Judenplatz. www.jmw.at.



In Kooperation mit dem Filmarchiv findet von 12. Dezember bis 7. Jänner 2020 eine Retrospektive mit den Filmen Hedy Lamarrs statt.



Bereits im September erschienen ist Michaela Lindingers "Hedy Lamarr. Filmgöttin - Antifaschistin - Erfinderin", Molden Verlag, 256 Seiten, 28 Euro,



Und am 12. Dezember stellt Frank Stern im Filmarchiv sein in der Reihe Edition Filme Geschichte Österreich erschienenes Werk "Hedy Lamarr - Ihre Filme" vor