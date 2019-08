"Game-of-Thrones"-Macher wechseln zu Netflix

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dan Weiss und David Benioff © Evan Agostini/Invision/AP

Die Macher der Erfolgsserie "Game of Thrones", David Benioff und Dan Weiss, wechseln nach mehr als zehn Jahren vom Sender HBO zur Streaming-Plattform Netflix. Benioff und Weiss hätten einen Vertrag unterzeichnet, in dem sie sich auf mehrere Jahre zum Schreiben von Drehbüchern sowie der Produktion und Regie von Serien und Filmen auf Netflix verpflichten, teilte der Streaming-Dienst mit.

Zur Summe, für die die Streaming-Plattform die beiden Filmemacher von HBO abgeworben hat, machte Netflix keine Angaben. Medien in Hollywood hatten von einem "Vertrag in neunstelliger Höhe" berichtet. Schon in der Vergangenheit hat Netflix mehr als 100 Millionen Dollar für die Übernahme erfolgreicher Produzenten bezahlt - etwa an Ryan Murphy ("Glee") oder an Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy").

Welche Art Serien und Filme das "Game-of-Thrones"-Duo für Netflix entwickeln soll, wurde zunächst nicht bekannt. Benioff und Weiss erklärten jedoch, dass sie die Begeisterung mehrerer Netflix-Manager für "dieselben Filme der 80er Jahre" und "dieselben Bücher" teilten.

Benioff und Weiss arbeiten derzeit für die Disney-Tochter Lucasfilm an einer neuen "Star-Wars"-Trilogie. Mit der Fantasy-Serie "Game of Thrones" hatte das Duo zahlreiche Rekorde gebrochen.