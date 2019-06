Facebook

Sophie Turner © Jordan Strauss/Invision/AP

Bis vor Kurzem war Sophie Turner noch als Sansa Stark eine der Zentralfiguren der Kultserie „Game Of Thrones“, nun ist die 24-jährige Britin im Star-Ensemble von „X-Men: Dark Phoenix“ (derzeit in unseren Kinos). Als Jean Grey alias Phoenix wird sie im neuesten „X-Men“-Abenteuer plötzlich zum Mittelpunkt der Story. In deren Verlauf passiert es, dass sie im Weltall von einem mysteriösen kosmischen Wesen überwältigt und betäubt wird. Als sie wieder aufwacht, verfügt sie über Kräfte, die sie nicht begreift und auch nicht kontrollieren kann. Und damit stellt sie auch schreckliche Dinge an . . .