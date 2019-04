Facebook

Willem Dafoe als Vincent van Gogh © Filmladen/DCM

Es ist mehr als 62 Jahre her, dass Vincente Minnelli „Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft“ mit Kirk Douglas in der Titelrolle in die Kinos brachte und dafür gefeiert wurde. Anzunehmen, dass auch Sie diesen Film gesehen haben.

JULIAN SCHNABEL: Ja, natürlich. Aber mir ist es lieber, wenn wir nicht darüber reden.



Was unterscheidet Ihre Version von dieser Produktion?

JULIAN SCHNABEL: Schon allein die Herangehensweise. Mein Film ist weder eine Dokumentation noch eine Biografie.



Sondern?

JULIAN SCHNABEL: Ich habe eine Reise in den Körper und Geist dieses beeindruckenden Menschen unternommen, es ist ein Werk purer Imagination. Die Dialoge basieren auf keinerlei Überlieferung, sondern auf seinen Gemälden.



Als Co-Autor holten Sie sich keinen Geringeren als Jean-Claude Carrière, der 19 Jahre lang mit dem großen Luis Buñuel eng zusammenarbeitete?

JULIAN SCHNABEL: Ich bin ein Riesenfan von Buñuel und daher auch von Carrière. Ich kannte ihn nicht, bin ihm erst beim Festival in San Sebastián begegnet, wo eine Doku über ihn lief. Ich erinnere mich genau, was ich sagte, als wir einander vorgestellt wurden. Nämlich: „Du siehst aus wie der Teufel!“ Es vergingen Jahre, bis ich ihn wieder traf. Und dann schlug ich zu. Ich sagte: „Du musst unbedingt mit mir am Drehbuch zu meinem neuen Film arbeiten, es geht um Vincent van Gogh.“ Ich schleppte ihn in eine Ausstellung im Pariser Musée d’Orsay, stellte ihn vor verschiedenste Van-Gogh-Bilder und bat ihn: „Stell dir vor, was der Maler dir jetzt auf dem Weg über sein Bild sagen würde!“ So entstanden viele Dialoge des Films, fern jeder Biografie. Denn die kennt eh jeder. Stattdessen dachten wir uns Szenen aus, die sich so abgespielt haben könnten, aber natürlich in keinem Geschichtsbuch zu finden sind.