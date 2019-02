Der zweifache Oscar-Preisträger Alejandro Gonzalez Inarritu ("Birdman", "The Revenant", 55) ist zum Jury-Präsidenten der 72. Internationalen Filmfestspiele von Cannes 2019 ernannt worden.

Inarritu hat nicht nur Oscars, sondern auch Golden Globes erhalten © AP

Alejandro Gonzalez Inarritu ist der erste Künstler aus Mexiko, dem diese Ehre zuteil wird. "Cannes ist ein Festival, das seit Beginn meiner Karriere für mich wichtig gewesen ist", wird Inarritu zitiert.

Inarritu wurde bei den Oscars 2015 und 2016 für seine Filme "Birdman" und "The Revenant" als bester Regisseur ausgezeichnet. Den Künstler und die Filmfestspiele verbindet eine lange Geschichte. Sein Debütfilm "Amores Perros" wurde im Jahr 2000 bei der Kritikerwoche in Cannes uraufgeführt. Ebenfalls Premiere an der Croisette feierte sein Drama "Babel" im Jahr 2006, für das Inarritu den Regiepreis gewann. Zuletzt wurde 2017 sein Virtual-Reality-Film "Carne y Arena" gezeigt.

Die Jury der Filmfestspiele Cannes wird jedes Jahr neu zusammengestellt. 2018 wurde sie von Oscar-Gewinneringeleitet. Das Festival findet in diesem Jahr vom 14. bis zum 25. Mai statt.