Ralph geht in "Chaos im Netz" ins Internet, Rockys Nachfolger kämpft in "Creed 2", drei Damen kämpfen in "The Favourite" am Hof, Chalamet kämpft in "Beautiful Boy" gegen die Sucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rachel Weisz in "The Favourite" © Centfox Film

CHAOS IM NETZ

Regie: Rich Moore, Phil Johnston

https://disney.de/filme/chaos-im-netz

In "Ralph reicht's" sorgte der digitale Titelheld in mehreren Spielautomaten für Chaos. In der Fortsetzung "Chaos im Netz" nimmt sich Ralph nun das Internet vor. Mit seiner Freundin Vanellope van Schweetz verlässt er die heimische Spielhalle und geht online, um ein Ersatzlenkrad für Vanellopes Rennspiel zu ersteigern. Doch weder Ralph noch seine Freundin haben Ahnung von Online-Auktionen. Und im Internet lauern viele Herausforderungen, auch für die Freundschaft des ungleichen Duos. In der deutschen Fassung des Animationsfilms aus dem Hause Disney werden Ralph und Vanellope von Pierre Peters-Arnolds und Anna Fischer gesprochen.





Regie: Juan Manuel CoteloMit: Juan Manuel Cotelo, Santi Rodriguez, Carlos Aguillo, Ines Sajara, Carlos Chamarro

Der Spanier Juan Manuel Cotelo widmet sich nach "Mary's Land" und "Footprints" erneut einem Doku-Drama. Mit "Das größte Geschenk" geht er der Frage nach, ob es möglich ist, jedes Fehlverhalten zu vergeben. Kann man nach jedem Verbrechen um Vergebung bitten? Cotelo behauptet ja in seinem Werk, dessen Ziel eine klare Versöhnungsbotschaft ist. Dazu erzählt der Filmemacher wahre Geschichten von Müttern ermordeter Kinder, die die Täter umarmen oder jemand vergibt den Eltern, die ihn als Kind misshandelten. Und diese Vergebung ist das größte Geschenk.





CREED 2 - ROCKY'S LEGACY

Regie: Steven Caple jr.

Mit: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Milo Ventimiglia, Brigitte Nielsen

www.warnerbros.de/kino/creed_ii_rockys_legacy.html

Adonis Creed (Michael B. Jordan) steigt wieder in den Ring. Nachdem der aufstrebende Boxer am Ende des ersten Teils des "Rocky"-Spin-offs sich zum Sieger der Herzen aufgeschwungen hatte, ist er jetzt auf dem Weg zum absoluten Champ. Allerdings muss er dafür nicht nur einen furchtbar gefährlichen Gegner aus dem Weg räumen, der junge Boxer hat zudem mit einer Menge persönlicher Geschichten zu kämpfen. Und auch seinen Coach Rocky Balboa (Sylvester Stallone) holen die Dämonen der Vergangenheit ein. Er bekommt es mit seinem alten Widersacher Ivan Drago (Dolph Lundgren) zu tun, der in "Rocky IV" (1985) den Vater von Adonis Creed einst tödlich verletzte. Da liegt also eine Menge emotionaler Sprengstoff in dem Boxerfilm "Creed II"...

THE FAVOURITE - INTRIGEN UND IRRSINN

Regie: Yorgos Lanthimos Mit: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss

www.thefavouritekinotickets.at

Am britischen Hof geht es wild zu: zwei Hofdamen buhlen um die Gunst der Königin, man vergnügt sich mit Entenrennen, ein nackter Perückenträger wird zum Spaß mit Orangen beworfen. Die absurde Historiengroteske "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" des Griechen Yorgos Lanthimos spielt im frühen 18. Jahrhundert am Hof von Queen Anne. Die britische Schauspielerin Olivia Colman mimt die leidende Regentin, die Oscar-Preisträgerinnen Emma Stone und Rachel Weisz spielen als ihre Hofdamen und Liebhaberinnen alle erdenklichen Waffen aus.

DIE UNGLAUBLICHEN ABENTEUER VON BELLA

Regie: Charles Martin Smith

Mit: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, Edward James Olmos, Chris Bauer

´http://www.thefavouritekinotickets.at

Davon, wie treu Hunde ihrem Herrchen oder Frauchen gegenüber sind, hat das Kino schon des Öfteren berichtet. Diesmal geht es um eine putzige kleine Dame namens Bella, die ganze 400 Meilen zurücklegt, um endlich wieder bei ihrem Besitzer zu sein. Von klein auf war Bella bei ihrem Herrchen Lucas, einem Medizinstudenten - zusammen haben sie so manch Abenteuer bestanden, zusammen ungeheuer viel Quatsch gemacht. Eines Tages aber verläuft sich Bella bei dem Versuch, einem Eichhörnchen zu folgen.

BEAUTIFUL BOY

Regie: Felix Van Groeningen

Mit: Steve Carell, Timothee Chalamet, Jack Dylan Grazer, Maura Tierney, Timothy Hutton, Andre Royo

www.beautifulboy-derfilm.de

Steve Carell ("The Big Short") spielt in diesem auf einem realen Fall basierenden Drogendrama David Sheff, ein finanziell gut situierter Journalist beim berühmten "Rolling Stone" und ein moderner Vater, der sich so sehr mit seinem Sohn auf einer Ebene sehen möchte, dass er an einer Stelle sogar mit ihm zusammen kifft. Der vom sensationellen Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name") verkörperte Nic wiederum ist ein "guter Junge", kreativ, bezaubernd mit seinen kleinen Geschwistern und mit besten Chancen auf einen renommierten Studienplatz. Doch da ist eben auch seine lange Liste von Rauschgiften, darunter Methamphetamin, einer extrem süchtig machenden Substanz, die dafür sorgt, dass das Verhältnis von Vater und Sohn letztlich um die Frage kreist, wie wir im Leben anderen helfen können, wenn diese dafür nicht bereit sind.

EINGEIMPFT - FAMILIE MIT NEBENWIRKUNGEN

Regie: David Sieveking

www.eingeimpft-film.de

Kurz nach der Geburt seiner ersten Tochter sieht sich Filmemacher David Sieveking wie viele Eltern mit einer wichtigen Frage konfrontiert: Soll man seine Kinder impfen oder nicht? Vor allem Mutter Jessica zweifelt an der Notwendigkeit und schickt ihren Partner auf Recherchereise. Sieveking trifft Kinderärzte, Impfstoffhersteller oder Forscher und versucht in autobiografischer Manier, Vor- und Nachteile zu des Impfens ergründen. Das Thema gewinnt an Dringlichkeit, als in der Nachbarschaft Masern ausbrechen und das zweite Kind der Kleinfamilie unterwegs ist.





SCHINDLERS LISTE (Wiederaufführung) USA 1993

Regie: Steven Spielberg

Mit: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Friedrich von Thun, Erwin Leder, August Schmölzer www.universalpictures.at/schindlersliste-25

Das Holocaust-Drama "Schindlers Liste" rührte vor 25 Jahren Millionen Menschen in aller Welt. Der Film von Steven Spielberg erzählte vom deutschen Industriellen Oskar Schindler, der während des Zweiten Weltkriegs in seiner Krakauer Fabrik über 1.100 jüdische Arbeiter vor dem Holocaust rettete. Der dreieinhalb Stunden lange Schwarz-Weiß-Film, mit Liam Neeson in der Hauptrolle, wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet. Nun kommt das Drama am Sonntag (27. Jänner), dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, technisch überarbeitet wieder in die österreichischen Kinos.