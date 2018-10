Moderator lästerte über Daniel Craig mit Babytrage

"Entmannter Bond": Viel Kritik für Kommentare des britische Moderators an 007-Darsteller Daniel Craig, der Ende August Vater wurde. Auch "Captain America" schaltete sich ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Craig und Rachel Weisz © APA/AFP/VALERIE MACON

Der britische Moderator Piers Morgan ("Good Morning Britain") hat mit einer Bemerkung über James-Bond-Darsteller Daniel Craig ("Skyfall") viel Kritik eingefangen. Morgan postete auf Twitter ein Foto, auf dem Craig seine kleine Tocher in einer Bauchtrage vor sich trägt. "Oh 007 ... nicht auch noch du?", schrieb er und fügte den Hashtag #emasculatedBond (entmannter Bond) hinzu.

Viele Nutzer kritisierten die ihrer Meinung nach veralteten Ansichten Morgans. Einige Männer posteten Fotos von sich und ihrem Nachwuchs in einer Babytrage. Andere lieferten sich einen verbalen Schlagabtausch mit Morgan. "Hast du nicht das Memo gekriegt, in dem stand, dass Frauen das sexy finden?", schrieb eine Nutzerin. "Glaub mir, Moneypenny fände das nicht", antworte Morgan in Anspielung auf James Bonds Filmkollegin.

Auch Hollywood-Star und "Captain America"-Darsteller Chris Evans schaltete sich in die Debatte ein. "Man muss sich seiner eigenen Männlichkeit wirklich sehr unsicher sein, wenn man sich damit befasst, wie ein anderer Mann sein Kind trägt", schrieb Evans. "Jeder Mann, der Zeit damit verschwendet, Männlichkeit zu quantifizieren, ist innerlich verängstigt."

Nach sieben Jahren Ehe hatten die britische Schauspielerin Rachel Weisz (48) und Daniel Craig (50) Ende August ihr erstes Kind gemeinsames bekommen, ein Mädchen. Ihre Privatangelegenheiten halten die beiden sehr bedeckt.