Adam Driver und Jonathan Pryce in Terry Gilliams "The Man Who Killed Don Quixote" © Filmladen

Die gute Nachricht: Terry Gilliam hat das kleine Wunder vollbracht. Nach über „25 years in the making and unmaking“, wie es selbstironisch im Vorspann heißt, ist „The Man Who Killed Don Quixote“, seine Version von Cervantes’ „Don Quijote“, nun tatsächlich noch ein fertiger Film geworden.