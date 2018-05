Facebook

Zeichnet ein Porträt einer Frau, die unerschrocken für ihren Traum kämpft: Emily Mortimer © polyfilm

Was die Einwohner von Hardborough in ihrem Fischerdorf am allerwenigsten benötigen, ist ein Buchladen. Das weiß auch Florence, die der Tod ihres Mannes aus der Bahn geworfen hat. Lange Spaziergänge und die Liebe zur Literatur sind alles, was der Kriegswitwe geblieben ist – bis sie ihren Traum verwirklicht. Sie investiert ihr Vermögen und eröffnet allen Widerständen zum Trotz den „Old House Bookshop“. Der Erfolg gibt ihr zunächst recht. Die Bewohner stürmen ihr Geschäft und beginnen, sich mit literarischen Werken zu beschäftigen. Sehr zum Ärger von Lady Gamart, die als Grande Dame der örtlichen Gesellschaft die sanfte Kulturrevolution des einfachen Volkes kritisch beäugt und um ihren Einfluss fürchtet. Mit aller Macht versucht die Society-Lady, Florence in den Ruin zu treiben.