Es waren einmal zwei Männer. Der eine war ein „Riegel“, wie man damals sagte. Ein gedrungener Riese von fast zwei Metern, ein schwerer Lackl mit Vollbart. Der andere war ein pfiffiger Bursche, ein schlitzohriger Blondschopf. Ein ungleiches Duo, das sich perfekt ergänzte. Egal, wer sich ihnen in den Weg stellte, niemand kam gegen die beiden an. Ob Mafiaschläger oder brutaler Bandit im Wilden Westen, das Duo verprügelte die Bösen. Verpasste ihnen einen Satz heiße Ohren. Polierte ihnen die Kauleiste. Haute ihnen eine Delle in die Gewürzgurke. Oder wie blumig auch immer es in diesen Filmen dann genannt wurde.