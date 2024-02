Er kam, sprach und begeisterte. Der Besuch von Martin Scorsese in der zweiten Hälfte der Berlinale, die Verleihung des Goldenen Bären für sein Lebenswerk sowie sein Dokumentarfilm „Made in England: The Films of Powell and Pressburger“, den er zusammen mit David Hinton produziert hatte, begeisterte. Legende trifft auf Legende. Den Preis überreichte dem 81-Jährigen niemand geringerer als der deutsche Regisseur Wim Wenders. Müde sei er noch lange nicht, sagte die Regie-Ikone. Sein nächster Film solle etwas ganz anderes als „Killers Of The Flower Moon“ sein. „Was genau, bin ich mir noch nicht sicher.“