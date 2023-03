Maria Happel und Michael Maertens im Stadttheater

Die beiden Kammerschauspieler Maria Happel und Michael Maertens präsentieren am 12. März (19.30 Uhr) im Stadttheater Klagenfurt "Über unsere Verhältnisse". Das Publikum erwartet eine Mischung aus Lesung, Spiel und Gesang – von Thomas Bernhard bis Loriot. Karten unter: kartenkasse@stadttheater-klagenfurt.at oder 0463 54 0 64

Trigonale-Jubiläum mit dem Chor aus Princeton

Gabriel Crouch, Leiter der chorischen Aktivitäten der Universität Princeton, geht mit seinem 100 Studentinnen und Studenten starken "Glee Club" auf Europa-Tournee. Dabei machen sie auch halt in Kärnten und treten beim 20-Jahr-Jubiläum der "Trigonale" Mit Werken von Bach, C. Shaw, W. Byrd und W. Harris auf (12. März, 17 Uhr, Seminarkirche Tanzenberg). Das Festival feiert heuer mit insgesamt 17 Konzerten. Karten unter 042 23 29 079

Der Spirit von Freddy Mercury

Weltweit füllte er die größten Stadien und begeisterte mit seinen theatralischen Rock-Kompositionen. Unter dem Motto "Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft" wird nun Freddy Mercury in einer 90-minütigen Show lebendig. Herzog Andy I. & Co. schlüpfen am 11. März, 20 Uhr, im Wolfsberger Kuss in die Rolle der Musiklegende und seiner Band Queen. Karten unter Tel. (0316) 871 871 11, Ö-Ticket

Die trashige Eigenproduktion "Rand"

Regisseur Josef Maria Krasanovsky inszeniert den Text "Rand" der Wienerin Miru Miroslava Svolikova. Ein buntes, zeitgenössisches Theaterstück, das auch junges Publikum anlockt. Krasanovsky bezeichnet das Stück als "Trash-Epos", denn "Trash schließt sinnvollen Inhalt nicht aus, sondern macht Lust und soll als Synonym für poppig gesehen werden." Mit Dialogen voll Ironie, böse und lustig, ist es eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation. Ein schriller Streifzug durch das Universum - inklusive dem letzten Einhorn. 11. März (20 Uhr), Theater Halle 11, Klagenfurt. Karten unter: (0463) 310 300 und ke@klagenfurterensemble.at

Ein Abend, drei Rockbands

Die Alternative-Rock-Band "Flavor Amp" spielt Lieder mit hohem Ohrwurm-Potential. Die Formation "Zen Rodeo" präsentiert ihre neuesten Songs, die während der Panedmie geschrieben wurden, und auch die melodische bis heavy-rockige Band "Clane" will das Klagenfurter Volxhaus rocken. Kontrastreiche Rockmusik ist ihre Markenzeichen.

Volxhaus, Südbahngürtel. 10. März (19 Uhr). Karten unter: 0678 129 0665

"WeggefährtInnen" von Marija Šikoronja

Vor anderthalb Jahren starb sie im Alter von 81 Jahren als eine der bedeutendsten Kulturvermittlerinnen und Galeristinnen des Landes. Nun widmet ihr die Klagenfurter Stadtgalerie eine kleine Gedenkschau, in der die wichtigsten Weggefährten von Marija Šikoronja mit repräsentativen Werken vor Augen geführt werden: Valentin Oman, Caroline, Hans Staudacher oder Giselbert Hoke, der unter anderem mit einem Riesenwandteppich vertreten ist, der einst auf Šikoronjas Initiative in Slowenien gewebt wurde. Allein schon für dieses Prachtstück lohnt sich ein Besuch der Stadtgalerie.

Unter Menschen

Violetta Parisini ist Musikerin und Poetin, Erzählerin und Analytikerin, Philosophin und Mutter. Im Villacher Kulturhofkeller präsentiert das Multitalent am 11. März um 20 Uhr seine neue EP mit dem Titel „Unter Menschen“. Nach ihren beiden Alben "Giving You My Heart To Mend" (2010) und „Open Secrets“ (2012) geht die 43-jährige Wienerin dabei den Weg, den sie mit ihrem ersten deutschsprachigen Album „Alles Bleibt“ (2020) begonnen hat, verheißungsvoll weiter. Karten: 0699/15088177.

Ein Ausflug ins Kunstforum Wien

Die Weltmeisterin der feministisch angereicherten Pop-Art wurde in Graz geboren und wuchs in Bleiburg auf. Über Wien und Paris nahm sie Ziel Richtung New York, um die Kunstwelt zu erobern. Im Leben und Werk Kiki Kogelniks spiegelt sich ein ganzes Jahrhundert, das Kunstforum Wien widmet der 1997 in Wien verstorbenen Künstlerin eine große Retrospektive unter dem Titel "Now is the Time". Susanne Rakowitz hat sich diese für die Kleine Zeitung angeschaut und war begeistert: