"Es soll nicht eine Freisler-Show werden”, schildert Arthur Fischer, mittlerweile pensionierter Disponent des Stadttheaters Klagenfurt, die Überlegungen zur Gedenklesung, zu der das Publikum über einen Seiteneingang des Kärntner Landesgerichtes in den Großen Schwurgerichtssaal geleitet wird. Am Originalschauplatz soll daran erinnert werden, dass Roland Freisler ab 1943 in Klagenfurt 31 Todesurteile gefällt hat. Beginnen wird die Veranstaltung mit einem Gedicht von Bertolt Brecht, anschließend soll aus Briefen, Zeitungsausschnitten, Urteilen, Zeugenaussagen und Ähnlichem zitiert werden. Es sind erschütternde Quellen, die zur „Verortung von Erinnerung” herangezogen werden.