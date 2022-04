Im altehrwürdigen Wappensaal im Klagenfurter Landhaus ist dieser Tage ein Bild zu sehen, das im Jahr 1947 einen veritablen Kunstskandal auslöste – der Akt, in dem Maria Lassnig ihren damaligen Partner, den Autor Michael Guttenbrunner, verewigte. Das Gemälde ist Teil der Kulisse eines Biopics über die große Malerin, für das nach Wien nun auch in ihrer Kärntner Heimat gedreht wird. Die Drehbuchautorin und Regisseurin Anja Salomonowitz hatte die Idee zu einem Kinofilm, in dem die Künstlerin quer durch ihr langes Leben (1919 bis 2014) von nur einer Schauspielerin gespielt wird.