Bleibt größter Subventionsnehmer des Landes: das Klagenfurter Stadttheater © Weichselbraun

Das „zweithöchste Kulturbudget der vergangenen sechs Jahre“ ließ sich Landeskulturreferent Peter Kaiser dieser Tage in der Regierung absegnen. Laut Kulturförderungsbericht weist dieses für das Jahr 2019 Gesamtausgaben von rund 26,4 Millionen Euro aus. Im Jahr davor waren die Kulturaufwendungen des Landes noch um eine halbe Million Euro höher gewesen, was vor allem der Neuorganisation des Landesmuseums samt Errichtung eines Zentraldepots geschuldet war. „In Summe erfuhr aber das Förderbudget für Kärntens Kulturschaffende und Initiativen deutliche Steigerungen, etwa im Bereich der freien Kulturszene Kärntens“, zeigt sich Kaiser zufrieden. So seien die freien Kulturinitiativen zuletzt mit rund 1,3 Millionen Euro gefördert worden, was einer Steigerung „um mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert“ entspreche.