Nicola Beller Carbone. Geboren 1964 in Mannheim, ausgewachsen in Spanien. Schauspielausbildung an der Escuela de Arte dramatico de Zaragoza, war gleichzeitig im Straßentheater und im Kabarett aktiv.

Ab 1988 Gesangsausbildung an der Escuela Superior de Canto de Madrid. 1991-1993 am Opernstudio München.

1993 erstes Festengagement an der Staatstheater am Gärtnerplatz. Von 1996 bis 2001 Engagement am Nationaltheater Mannheim. Seit 2001 freiberufliche Sängerin.

Unterrichtete u. a. am Internationalen Opernstudio in Zürich. Seit 2019 gehört sie zum Dozententeam des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. 2019 gründete sie "LIBERAinCANTO", einen Meisterklassenworkshop für Opernsänger.

Singt derzeit die "Elektra" am Stadttheater Klagenfurt. www.stadttheater-klagenfurt.at