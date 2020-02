Papierschiffchen und Pluderhosen: ein unausgewogener „Simon Boccanegra“ am Opernhaus von Maribor.

"Simon Boccanegra" an der Oper Maribor

Berührend: Simon Boccanegra mit seiner Tochter © Marta/SNG Mariobor

Das Meer ist omnipräsent. Es kommt immer wieder im Text vor und wird wunderbar besungen. Deshalb ist es auch naheliegend, bei der Neuinszenierung von Giuseppe Verdis „Simon Boccanegra“ am Opernhaus in Maribor/Marburg das Meer samt Abendstimmung im Hintergrund der Bühne fast ständig zu zeigen. Noch bevor die Musik anhebt, spielt, untermalt von dezenten Möwenrufen, zwischen den Stegen und senkbaren Holzbrücken ein kleines Mädchen. Es ist die später verloren geglaubte Maria.

Ihr Vater, der Titelheld, zeigt ihr, wie man Papierschiffchen baut. Eine sehr berührende Szene. Das Schiffchen spielt auch später bei der innig gestalteten Erkennungsszene eine wichtige Rolle. Und auch beim Tod des Dogen wird das Mädchen nochmals mit einem Papierschiffchen auftauchen und den am Boden liegenden Vater zum Abschied auf die Stirne küssen.