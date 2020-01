Facebook

Giselbert Hoke (verstorben 2015) vor seinen Bahnhofsfresken. 1949 entstanden, sind sie der älteste Eintrag im Online-Archiv © Eggenberger

Auf die Plätze (na mesta), fertig, los!“, hieß es im Schwerpunktjahr 2017 für das Thema „Kunst im öffentlichen Raum“. Eines der Ziele damals war die Einrichtung einer Website zum Thema, die nun realisiert und online ist. „In Kärnten passiert sehr viel in Sachen Kunst im öffentlichen Raum“, betonte Inge Vavra (Kärntner Kulturgremium) bei der Präsentation Montagvormittag im Museum Moderner Kunst Kärnten. Von Giselbert Hokes Bahnhoffresken (1949) bis zu „For Forest“ (2019) reicht die derzeit rund 150 Projekte umfassende Aufstellung, die „niederschwellig und dynamisch“ (Kurator Andreas Krištof) die Vielfalt von Kunst im öffentlichen Raum in Kärnten per Mausklick sichtbar machen will.

Der Test zeigt: Gibt man einen Ort ein, werden dortige Kunstinstallationen und -aktionen aufgelistet; sucht man nach einem Künstlernamen, entdeckt man Infos zu Projekten, Standorten und Interessantem im Umfeld.