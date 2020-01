Seine Vision von einem Rondo Alpe Adriatico für das Stadttheater Klagenfurt kam nicht an. In Wien erfindet sich der Kärntner Regisseur Alexander Kubelka jetzt als Theaterautor neu.

Alexander Kubelka geht als A. Paul Kubelka unter die Autoren © ©anja koehler | andereart.de

Schnee vom vergangenen Jahr: Als einer von acht Kandidaten schaffte es Alexander Kubelka bei der Suche nach einem künftigen Stadttheater-Intendanten ins Hearing. In den finalen Zweiervorschlag der Jury drang er mit seinem Konzept, ein Rondo Alpe Adriatico mit Partner-Theatern in Marburg und Triest, der Oper Rijeka, dem Wiener Theater in der Josefstadt und viel Kunst aus Kärnten, nicht vor.