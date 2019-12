Peter Handke und der Wald im Klagenfurter Stadion markierten die Höhepunkte in einem aufregenden Kärntner Kulturjahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 2500 Besucher lauschten im Stadion den Protagonisten der Burgtheater-Produktion „Die Hermannsschlacht“ © Weichselbraun

Wer bisher Zweifel hatte, ob Kärnten ein Land der Kultur ist, wurde spätestens in diesem Jahr eines Besseren belehrt. Die Vergabe des Literaturnobelpreises an den gebürtigen Griffener Peter Handke war dabei nur das herausragendste Ereignis eines an bedeutenden Preisvergaben, Veranstaltungen und Personalentscheidungen reichen Kulturjahres.