Hommage an Udo Großes Gedenken zum fünften Todestag von Udo Jürgens

Der ORF erinnert mit Sendungen an den legendären Entertainer, der am 21. Dezember 2014 verstarb. Der Kärntner Musiker Simon Stadler widmete Udo Jürgens in Klagenfurt einen Abend.