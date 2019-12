Facebook

Die Neuorganisation des Landesmuseums Kärnten war einer der Gründe für die Erhöhung des Kulturbudgets © elisabeth peutz

Mit rund 27 Millionen Euro hat das Kulturbudget des Landes Kärnten 2018 den Höchststand der letzten sechs Jahre erreicht. Dies geht aus dem neuen Kulturförderungsbericht hervor, den Landeshauptmann Peter Kaiser am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung vorlegen wird.

Wie der Kulturreferent erklärte, hat sich das vorjährige Kulturbudget mit exakt 26.957.053 Euro gegenüber dem Jahr 2017 um rund 1,5 Millionen Euro erhöht. Diese Steigerung sei vor allem auf die Neuorganisation des Landesmuseums zurückzuführen, hierfür habe der Investitionsaufwand im vergangenen Jahr rund 1,17 Millionen Euro betragen. Die meisten Mittel aus dem Kulturbudget flossen im Vorjahr mit jeweils rund elf Millionen Euro in die Bereiche „Museen, Archive, Wissenschaft“ sowie „Darstellende Kunst“. Für den Sektor „Musik“ wurden rund 1,6 Millionen Euro aufgewendet, für die „Brauchtums- und Heimatpflege“ rund 575.000 Euro.