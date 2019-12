Nobelpreis für Handke"Handke-Jukebox" am 10. Dezember im Musil-Institut

In Kärnten sind für den 10. Dezember keine besonderen Feierlichkeiten geplant. Immerhin lädt das Musil-Institut in Klagenfurt zu einer "Handke-Jukebox". In Graz gibt es im Literaturhaus eine Diskussion unter der Leitung von Hubert Patterer.

Peter Handke © (c) AP (Francois Mori)

In Kärnten sind für den 10. Dezember keine besonderen Feierlichkeiten geplant. Immerhin lädt das Musil-Institut in Klagenfurt zu einer "Handke-Jukebox", die Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke wird via Internet übertragen. In Handkes Heimatort Griffen ist laut Bürgermeister Josef Müller "nichts Besonderes" geplant. "Wir haben ihn ja schon geehrt", meinte Müller.