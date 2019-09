Am 19. September feiert Gustav Januš seinen 80. Geburtstag. Schloss Ebenau und die Galerie Šikoronja lassen den dichtenden Maler hochleben.

Gustav Januš mit neuen Arbeiten im Schloss Ebenau © Rainer

Ebenau beiziehen zwei Positionen Stellung, die sich auf eigene Weise elegant, und getragen von der Gewissheit ihres Eigenwertes, aufeinander zubewegen. Letztendlich treten sie in ein stilvolles Verhältnis, ohne ihre angestammte Autonomie aufzugeben.

Johann Feilachers wuchtige Holzskulpturen sind mit den „Tagesbildern“ von Gustav Januš konfrontiert, was zu einer reizvollen Wechselbeziehung führt. Ganz dem Ausstellungstitel verpflichtet: „Zwischen Bild und Skulptur“. Und dieses Dazwischen, macht den Reiz der Schau aus, die in der hohen künstlerischen Qualität ihren Ausdruck findet und subtil zwei Sichtweisen auf die Welt verknüpft.