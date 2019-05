Facebook

Wieder als "Evita" zu erleben: Annemieke van Dam © Pöschl/KK

Wir arbeiten zu hart, als dass man das Publikum einfach wieder nach Hause schicken will“, sagt Sophie Springer. Die Klagenfurterin, seit 2013 Regieassistentin am Stadttheater Klagenfurt, hatte am Samstag nur kurz Zeit, um zu entscheiden, ob sie die „Evita“ auf der Bühne darstellen will. Denn Annemieke van Dam musste einen Tag nach der Premiere ins Krankenhaus und fiel für die Vorstellungen am Samstag und Sonntag aus.

