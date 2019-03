Facebook

Beeindruckendes Filmdebüt: Valentin Hagg als Paul Silberstein (rechts). Unten mit Vater Nicolaus Hagg © DOR FILM

Es war für mich viel aufregender in seiner Premiere zu sitzen, als in allem, was mich selbst bisher betroffen hat. Vielleicht tut man sich als Vater schwerer, zwischen dem eigenen Kind und der gespielten Figur zu unterscheiden“, erzählt Nicolaus Hagg, Der gebürtige Klagenfurter, der derzeit an der Wiener Volksoper unter anderem in der „Csárdásfürstin“ zu erleben ist, hat gerade mit seinem Sohn Valentin mitgefiebert: Der 14-Jährige begeistert derzeit in der Hauptrolle der André-Heller-Verfilmung „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ als altkluger, fantasiebegabter Paul Silberstein. An seiner Seite spielen Stars wie Karl Markovics oder Gerti Drassl. „Eine große Ehre, aber auch ein großer Spaß“, so das Nachwuchstalent, das „auf jeden Fall Schauspieler werden will.“ Und damit in die Fußstapfen beider Elternteile tritt: Mutter Barbara Hagg-Ratheiser ist ebenfalls Schauspielerin und unterrichtet in Wien am Max Reinhardt Seminar.