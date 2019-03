Facebook

Shlomo Mintz auf einem Foto aus dem Jahr 2009 © EPA

Bereits mit dreieinhalb Jahren begann er mit dem Violinspiel. Im Alter von sechs debütierte er am Konzertpodium. Mit elf musizierte er mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta. Mit 16 trat er erstmals in der Carnegie Hall in New York auf. Nach weiteren Studien an der renommierten Juilliard School in New York unter anderem bei Isaac Stern ging es dann Schlag auf Schlag: Der 1957 in Moskau geborene und als Kleinkind nach Israel emigrierte Shlomo Mintz wurde ein weltweit gefragter Geiger, Bratschist und Kammermusiker, der bald mit allen großen Orchestern und Dirigenten bei allen wichtigen Festivals und in den bedeutendsten Musikmetropolen gespielt hat.