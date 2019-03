Facebook

Laut Kulturbericht sahen im Jahr 2018 5500 Besucher die Aufführungen des Theaterwagens des Ensemble Porcia © Martina Pirker

Salzburg hat einen, Graz und Wien auch. Und sogar das vergleichsweise kleine Spittal an der Drau: einen Kulturbericht. Letzterer wurde Anfang dieser Woche präsentiert, ist online abrufbar und gibt detailliert Einblicke in die Kulturförderungen der Jahre 2017 und 2018 (zuletzt wurden 951.000 Euro für die Kultur ausgegeben). Vor allem hat er einen beschreibenden Teil, in dem Kulturinstitutionen wie etwas das Ensemble Porcia oder das Museum für Volkskultur bilanzieren (Besucherzahlen etc.). Insgesamt bietet der Kulturbericht einen informativen Überblick über die Kulturszene in Spittal/Drau.