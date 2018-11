Facebook

"Jannick und der Sonnendieb" © (c) ARNOLD POESCHL

Es ist so etwas wie eine Urangst, von der auch alte Legenden erzählen: Was ist, wenn die Sonne eines Tages nicht mehr aufgeht? Wenn sie einfach vom Himmel verschwindet? „Ich habe mich schon länger mit Mythologien beschäftigt“, erzählt Henry Mason. Für sein Kinderstück „Jannik und der Sonnendieb“ wollte der gebürtige Engländer, der in Österreich aufgewachsen ist, unbedingt einen winterlichen Stoff: „Ich finde, dass ein Theaterstück, das rund um Weihnachten auf dem Programm steht, auch etwas mit der Jahreszeit zu tun haben soll.“

Also hat der 43-Jährige, der neben Sprech- auch sehr viel Musiktheater macht, eine Geschichte geschrieben, die zur Sonnenwende spielt: Im hohen Norden feiern die Menschen am kürzesten Tag des Jahres das Fest der Langen Nacht. Diesmal soll Jannik die Jahreskerze entzünden, die die Sonne zurückruft. Aber ein geheimnisvoller Dieb hat den Himmelskörper einfach gestohlen. Jannik macht sich mit der Polarfüchsin Ainuska auf die Suche nach diesem Dieb.