Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Temperamentvolle Musiker und ausgelassene Stimmung beim „Bleimaika“ © KK/ Veranstaltung

Bei Rastazöpfen und Reggae-Rhythmen denkt man wohl als erstes an Bob Marley und weniger an eine 4100 Einwohner kleine Gemeinde im Süden Österreichs. Einmal im Jahr aber ist Jamaika gar nicht mehr so fern. Dann nämlich, wenn Bleiburg im Rahmen des „Bleimaika-Festes“ zur „Reggae-Hochburg“ Kärntens wird. Heuer geht die Veranstaltung bereits zum 15. Mal über die Bühne. „Ein kleines, aber feines Musikfestival“, beschreibt Reno Paulic, einer der Organisatoren, die entspannte Atmosphäre im Bleiburger Pfarrhof. Beim ersten Termin 2004 zählte man rund 50 Besucher, mittlerweile pilgern jedes Jahr über 400 Fans zum „Bleimaika“.

Höhepunkt des abendlichen Musikprogramms ist heuer der aus Teneriffa stammende Dactah Chando. Der spanisch sprechende Sänger und leidenschaftliche Surfer verknüpft Reggae, Salsamuffin und Popmusik zum „Canario Style“. Seine Songs handeln von Spiritualität, Liebe und Leichtlebigkeit. Zu ihm gesellen sich die Patois Brothers aus Venedig, „Raggalution“ aus Kranj und der 1 Man Army Sound aus Klagenfurt. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Grillfans kommen beim Barbecue auf ihre Kosten.

Workshops und Familienkonzert für kleine Musikfans

Beim Festival-Nachmittag (ab 14 Uhr) haben Kinder das Sagen. Sie können bei freiem Eintritt zahlreiche Workshops ausprobieren. Die Gruppe Bluatschink singt beim Familienkonzert um 17 Uhr über Chaos-Feen, Zauberer und Babydrachen.

Bleimaika Reggae Fest Wann? 2. Juni, ab 14 Uhr. Pfarrhof Bleiburg.

Karten: Abendkasse oder www.ntry.at

Infos: www.bleimaika.at