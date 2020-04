Facebook

Wenn Dürer im Pelzmantel den Klimawandel leugnet, in Edward Hoppers „Sommerabend“ die Glühbirne ausgeht und sich „Das Frühstück im Grünen“ von Edouard Manet zu einer Debatte über feministischen Protest auswächst. Die Serie „Bilder allein zuhaus“ nimmt Meisterwerke der Kunstgeschichte mit viel Humor unter die Lupe. Schauspieler schlüpfen in die Rolle der Bildcharaktere und lassen so die Porträtierten lebendig werden. Die verhalten sich übrigens nicht immer so, wie die Bilder es vermuten lassen.