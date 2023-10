"Phädra ist glücklich“, sagt die Stimme aus dem Off, sie sagt es fünf-, sechsmal; und natürlich ist damit klar: Das wird ein übles Ende nehmen. So ist es ja bereits im antiken Phädra-Mythos: Da verliebt sich die Frau des Königs Theseus in ihren Stiefsohn Hippolyt und nimmt sich, von ihm abgewiesen, das Leben – was auch sein Ende besiegelt.