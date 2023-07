Curd Jürgens, Maximilian Schell, Senta Berger, Marthe Keller. Schon länger her, dass auf dem Domplatz Stars mit Hollywood-Referenzen auf der Bühne standen. Dieses Jahr aber haben die Salzburger Festspiele wieder Anschluss an ihre Glam-Tradition der 70er- und 80er-Jahre gefunden: Valerie Pachner spielt im „Jedermann“ die Buhlschaft. Mit dem Zirkus um den „Jedermann“ dürfte Salzburgs Neue jedenfalls zurechtkommen: Die 36 Jahre alte Oberösterreicherin hat in den letzten Jahren international Karriere gemacht: Hauptrolle in Terrence Malicks „Ein verborgenes Leben“, Mata Hari im Blockbuster „The King’s Man“ mit Ralph Fiennes und Gemma Arterton. In „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ spielte sie eine Hexe im deutschen Zauberministerium, in der Amazon-Westernserie „The English“ eine furchtlose Siedlerin an der Seite von Emily Blunt. Zuletzt war sie im deutschen Zweiteiler „Alice“ zu sehen. Die Buhlschaft markiert ihre erste Bühnenrolle seit ihrem Abgang vom Münchener Residenztheater anno 2017.

Sie spielen im „Jedermann“ heuer die Buhlschaft, aber auch den Tod: eine Doppelrolle, zu der man nicht Nein sagen kann?

VALERIE PACHNER: Das hat mich interessiert, ja.

Sie sind Jahrgang 1987. Was ist an der Buhlschaft für eine junge Schauspielerin denn heute noch interessant?

Na ja, schon die Aufführungsgeschichte ist einzigartig. Und allein, um an so einem Ort zu spielen, willigt man ein. Rein künstlerisch ist die Buhlschaft natürlich eine kleine und dabei schwierige Rolle. Man hat nicht viel Raum, und die Figur wird auch nicht richtig auserzählt.

Dennoch wird wahnsinniges Aufhebens um sie gemacht. Auch, wenn sie früher oft bloß als besserer Kleiderständer verkauft wurde.

Ja, und das ist als Darstellerin nicht leicht, weil man genau damit umgehen muss. Ich finde es eh interessant, dass der Figur von außen so viel Bedeutung gegeben wird. Im Stück selber hat sie die gar nicht.

Haben Sie den „Jedermann“ in Salzburg selbst schon gesehen?

Ja, im Vorjahr mit Lars Eidinger und Verena Altenberger, und auch 2017 mit Tobias Moretti und Stefanie Reinsperger.

Dann haben Sie die Diskussionen um Ihre Figur ja hautnah miterlebt – Anfeindungen gegen die kurzhaarige Verena Altenberger, aber auch gegen Stefanie Reinsperger, die nach Ansicht mancher dem traditionellen Rollenbild nicht genug entsprach. Sie setzen sich selbst mit Frauenbildern auseinander und auch mit dem Umgang mit weiblicher Körperlichkeit in der Öffentlichkeit. Wie sehen Sie solche Auseinandersetzungen?

Das Krasse an dieser Rolle ist ja, dass sich mittlerweile so viele Themen um sie ranken, die im Stück gar nicht vorkommen. Dass ich mich mit Fragen beschäftigen muss, die gar nichts mit dem Stück zu tun haben, ist voll okay. Aber es ist schon interessant, dass immer die Darstellerinnen der Buhlschaft Antworten auf feministische Fragen haben sollen, aber der Jedermann wird dazu nicht befragt. Dabei können wir Frauen das alles ja nicht allein lösen. Es braucht auch die Männer dazu.

Sind Ihnen die Diskussionen zu viel?

Nein, ich finde es interessant, dass genau diese Rolle so etwas eröffnet. Es ist in Ordnung, dass sich das quasi parasitär auf den „Jedermann“ draufhängt. Weil es ja wichtige Fragen sind. Aber wie soll die Buhlschaft das lösen, eine fiktive Figur?

Sie wurde erdacht, um etwas ganz anderes zu erzählen ...

Diese Rolle wurde vor über 100 Jahren geschrieben. Von einem Mann in einer Zeit, in der das Patriarchat noch nicht einmal hinterfragt wurde. Und man kann jetzt nicht die gesamte Frauendebatte daran festmachen. Aber trotzdem ist es in Ordnung, dass sich diese Fragen daran entzünden.

Wir sind ja auch offensichtlich noch nicht so weit, diese Fragen hinter uns zu lassen.

Nein, überhaupt nicht! Deswegen finde ich es ja zum Beispiel auch richtig, dass der Jedermann nach wie vor von einem Mann gespielt wird und nicht von einer Frau. Die Menschen mit der meisten Macht, dem meisten Geld sind eben Männer. Das auf der Bühne umzudrehen, löst das Patriarchat auch nicht auf.

Erste probenbilder vom Salzburger Domplatz: Valeria Pachner mit ihrem "Jedermann" Michael Maertens © IMAGO/Manfred Siebinger

Der Tod und das Mädchen, wie legt man so eine Doppelrolle an?

Die Idee kommt aus der simplen Doppelbesetzung, wie Regisseur Michael Sturminger es ja auch zum Beispiel mit Schuldknecht und Mammon macht. Da ist es dann folgerichtig, dass man das Gegensatzpaar Liebe/Leben und Tod zusammenbringt. Der Ansatz ist aber nicht, dass der Eros, die Frau dem Mann den Tod bringt. Beim Zusehen stellt man dann aber eigene Verbindungen her. Das ging mir auch so, als ich im Vorjahr Mirco Kreibich als Schuldknecht und Mammon gesehen habe.

Plötzlich wird da etwas augenfällig.

Aber trotzdem sind es zwei verschiedene Figuren. Allein durch die Sprache. Die sprechen ganz anders, sie beziehen sich anders auf den Jeder mann. Aber natürlich, dadurch, dass ich beide Figuren spiele, werden sich auch beim Zuschauer Verbindungen herstellen. Das soll so durchschimmern und vibrieren.

Sie sind seit Längerem hauptsächlich im Film tätig. Hat es den Salzburger Domplatz gebraucht, um Sie zurück ans Theater zu bringen?

Klar, auf so einer Bühne zu stehen, das kann mir kein Filmdreh und auch kein anderes Theater bieten. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nachgedacht. Mir ist der Film praktisch passiert. Ich wusste aber, als ich damals vom Theater weg bin, dass das kein Abschied für immer ist. Und ganz logistisch gesprochen: Drei Monate Salzburg sind etwas anderes als Repertoiretheater. Das wäre schwieriger, und das hat mir auch nicht wirklich gefehlt. Jetzt beim Proben merke ich aber, diese Art zu spielen taugt mir schon auch.

Spielt der Live-Kontakt mit dem Publikum da eine Rolle?

Auch. Beim Film dauert es oft ein Jahr, bis das rauskommt. Hier probt man, dann ist es fertig, dann spielen wir, dann ist Dernière, und alles ist wieder erledigt. Man hat ein unmittelbares Resultat und auch unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum. Das finde ich gerade richtig nice. Vielleicht ist es eine Folge der Pandemie, dass man das Bedürfnis hat, sich wieder auf diese Weise zu verbinden.

Das hat aber auch Konsequenzen, gerade bei einem Stück wie dem „Jedermann“ in Salzburg. Die ganze Stadt wird da zum roten Teppich. Haben Sie schon entschieden, ob Sie sich darauf einlassen oder Abstand halten wollen?

Der Aspekt ist einem natürlich bewusst. Ich denke, ich kann das halbwegs mitmachen und dem standhalten. Insofern habe ich jetzt eigentlich gar keine so großen Bedenken, sondern freu mich darauf.

Beim wievielten Fan-Selfie in der Getreidegasse ist Ihre Grenze erreicht?

(lacht) Okay, das habe ich noch nicht bedacht. Man ist ja Schauspielerin wegen dem Spielen. Aber der Rummel gehört natürlich manchmal dazu.

Apropos Rummel: Ende August ist Schluss in Salzburg, was haben Sie danach vor?

Ich drehe direkt im Anschluss in Südfrankreich. Und dann vielleicht einen Indie-Film in Amerika, das wird aber terminlich knapp.

Die stete Angst der freien Schauspieler, dass nach dem nächsten Projekt kein übernächstes auftauchen könnte, beschäftigt Sie also nicht.

Nein, zur Zeit sieht es so aus, als ob das wirklich anschlüssig weitergeht. Gott sei Dank habe ich da bisher sehr viel Glück gehabt. Ich muss eher aufpassen, dass ich irgendwann auch Pause mache.

Das ist jetzt so ein Fall, wo wieder einmal Frauen Frauenfragen besprechen. Aber was sagen Sie dazu, dass im Film – nach dem Bekanntwerden von Übergriffen und Benachteiligungen – nun Maßnahmen wie Verhaltensregeln, Vertrauensleute und Quoten getroffen werden?

Ich glaube, Missstände ändern sich immer zunächst einmal über das Bewusstmachen. Gerade in Sachen Patriarchat haben wir ja vieles verinnerlicht. Was Frauen heute bekämpfen, gab es auch schon vor 30 Jahren. Aber das war so strukturell, dass man gar nicht bedacht hat, dass das nicht okay ist.

Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich denke mir im Nachhinein oft: Warum hat meine Generation feministischer, aufgeklärter, kämpferischer Frauen derart absurde Zurücksetzungen hingenommen?

Aber da zeigt sich auch: Wenn selbst die Betroffenen Diskriminierung nicht einordnen und vor allem nicht artikulieren können, dann ist sie natürlich denen, die die Macht haben, erst recht nicht bewusst. Das merkt man ja auch jetzt. Wahrscheinlich ist es deswegen ein so langer Prozess, und es braucht Behelfsmittel wie Maßnahmen. Das fühlt sich oft hölzern und komisch an, oder es kommt das Gefühl auf, dass man zu sehr kontrolliert wird.

Sie kennen das auch?

Ja, aber nur so wird Veränderung möglich. Das ist, wie wenn man immer gekrümmt geht. Und auf einmal merkt man, dass man sich aufrichten kann. Aber man muss noch Muskeln entwickeln, also braucht man vielleicht erst einen Stecken, damit man nicht Kreuzweh kriegt vom Aufrechtgehen.

„Jedermann“: Goldesel und Ritterschlag

Wie geht der kürzeste Festspiel-Witz? Kommt ein Mann ins Kartenbüro und sagt: „Zwei Jedermann-Karten bitte!“

Natürlich ist der Salzburger „Jedermann“ ausverkauft. Verlässlich, jedes Jahr. Hugo von Hofmannsthals Stück vom Sterben des reichen Mannes ist seit Max Reinhardts erster Inszenierung auf dem Domplatz anno 1920 zum Selbstläufer geworden; man kann auch sagen: zum Goldesel, der den Festspielen mit jährlich 35.000 verkauften Karten maximalen Umsatz beschert. Und maximale Aufmerksamkeit sowieso.

Umso mehr in einem Jahr, in dem wieder einmal eine Neuinszenierung inklusive Neubesetzung ansteht. Dass Michael Sturminger das Werk zum dritten Mal en suite inszeniert, kann man ungewöhnlich finden. Der Regisseur selbst argumentiert, dass Veränderungen im Ensemble immer nach Interpretationsanpassung verlangen: „Mit der Besetzung ändert man das ganze Stück.“ Heuer ist Burgtheater-Star Michael Maertens nach immerhin 30 Jahren Festspielgeschichte in die Rolle aufgerückt, die noch immer als Ritterschlag im deutschsprachigen Theater gelten darf. Der Schauspieler ist entsprechend stolz – „so albern sich das anhört“, wie er der Kleinen Zeitung verriet.

Das "Jedermann"-Ensemble 2023 © Jan Friese

Auch mit Valerie Pachner als Buhlschaft und Tod, mit Anja Plaschg (alias „Soap & Skin“) als Glaube, Sarah Viktoria Frick als Teufel und Gott sowie dem „Hubert & Staller“-Star Helmfried von Lüttichau als Guter Gesell ist das Ensemble spektakulär besetzt. Und die Nachfrage so groß, dass den 14 regulären Vorstellungen ab 21. Juli jüngst gar eine 15. vorangestellt wurde. Als öffentliche Generalprobe hat sie den Vorteil, dass die bei Redaktionsschluss noch erhältlichen Karten maximal 120 Euro kosten. Für Salzburg ein Schnäppchen; sonst berappt man üblicherweise mindestens das Doppelte. Eh gut, wenn man da noch mindestens ein Jahr Zeit zum Sparen hat.