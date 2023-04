Zur Premiere an der Volksbühne Berlin meldeten sich Cate Blanchett, Peaches und Maria Schrader an, die Österreichpremiere von Florentina Holzingers "Ophelia’s Got Talent" als Koproduktion mit dem Tanzquartier Wien mutierte zum Heimspiel der international gefeierten Performancekünstlerin und Choreografin. Zur heiligen Körpermesse im bis unters Dach bummvollen Volkstheater Wien – was für ein Anblick – tanzte die Kulturschickeria der Stadt an.