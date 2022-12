Man kennt Sie als Solo-Kabarettisten, jetzt treten Sie mit Kabarett-Kollegin Magda Leeb im Duo auf: Wie kam es dazu?

GREGOR SEBERG: Magda Leeb ist Struktur, ich bin Chaos. Die Idee war, uns auf der Bühne aufeinanderprallen zu lassen. Wir spielen mit der Situation, dass wir doppelt gebucht worden sind und uns erst beim Auftritt begegnen. Mehr wissen wir tatsächlich noch nicht. Und daraus müssen wir etwas machen.

Dann ist „Doppelbuchung“ eine Impro-Show?

Es ist wirklich kein fertig geschriebenes Programm. Insofern ist es recht riskant, weil man muss für so was wach in der Birne sein. Im Gegensatz zu „waach“ in der Birne.

Dafür, dass sich zwei auf der Bühne im Weg herumstehen, gibt es berühmte Vorbilder, oder?

In unserem Fall nicht. Der größte Klassiker, den man bei uns kennt, sind ja der G’scheite und der Blöde, Farkas und Waldbrunn. Nach deren Vorbild bliebe mir nur der Part des Blöden – und weil der ein gewisses Maß an Klugheit mitbringen muss, würde ich schon allein daran scheitern. Außerdem ist Magda viel zu nett, um immer die G’scheite zu sein.

Gerade aus dem Bereich des Kabaretts hört man derzeit viele Klagen über einen prolongierten Publikumsschwund. Wie erleben Sie die Lage?

Total unterschiedlich. Manchmal sind die Vorstellungen kleschvoll. Auch schon in Corona-Hochzeiten gab es an manchen Orten dicht gedrängte Säle, nach dem Motto: Lachend in den Untergang, auch das ist Corona. Anderswo gewinnt der Begriff Kleinkunst wieder Bedeutung, wenn man sich während der Vorstellung jedes einzelne Gesicht merken kann.

Ist das, was Sie mit Magda Leeb versuchen – zwei Kabarettisten zum Preis von einem – eine Lösung für das Publikumsdilemma?

Derzeit vielleicht. Ich bin aber, obwohl ich an sich unfassbar kritisch gegenüber allem bin, was von oben kommt, auch bereit, den Virologen zu vertrauen, die uns sagen, die Pandemie ist vorbei.

Als Schauspieler und Kabarettist müssen Sie immer dann arbeiten, wenn die anderen frei haben. Macht Ihnen das nichts?

Na ja, es steht ja kein Spaß-Taliban hinter mir, der mich zwingt, auf die Bühne zu gehen. Ich mache das freiwillig.

Sogar zu Silvester?

Mit diesen Feierlichkeiten habe ich es eigentlich gar nicht so. Ich duck‘ mich da wegen der vorprogrammierten Hurrastimmung eher weg. Aber die Bühne ist ja eine Art geschützter Raum vor Menschen mit zu guter Laune, da lässt sich das gut verarbeiten. Und wir haben ja auch vor, im Programm mit Silvester und dieser Zeit der Vorsätze zu spielen.

Haben Sie selber denn keine?

Nein. Ich finde das eher zum Lachen und rate den Leuten, die sich jetzt ernsthafte Neujahrsvorsätze machen, immer: Nehmt euch doch gleich 1600 Sachen vor! Aber nur solche, die ihr auch umsetzen könnt: Nehmt euch vor, den ganzen Jänner über keinen Ikea-Kasten zusammenzubauen und feiert euch, wenn es gelingt!

Ist es – angesichts von allem – derzeit schwieriger als sonst, lustig zu sein?

Generell meine ich: Je ärger das von außen auf uns einprasselnde Horrorszenario ist, desto trotziger müssen wir ihm entgegenlachen und sagen: Nein, ich krümme mich nicht vor dir!

Sie sind ja auch und vor allem Schauspieler: Was haben Sie denn da in nächster Zeit vor?

Ich drehe gerade eine Miniserie, in der es ums Skifahren geht.

Mit Ihnen als Skifahrer?

Nein! Ich spiele Gott sei Dank einen korrupten, bösen Seilbahnbesitzer. Dann kommt ein Fernsehfilm im Krimigenre, und im Sommer ein lässiges Theaterstück um Don Quijote und Sancho Pansa in Perchtoldsdorf. Ich kann mich nicht beklagen. Tu ich auch nicht.

Doppelbuchung. Gregor Seberg & Magda Leeb. Silvesterkabarett, Orpheum Graz. 31. Dezember, 20.30 Uhr. Tickets: Tel. (0316) 80 00. www.spielstaetten.at