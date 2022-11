Wie die Tageszeitung "Kurier" in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtet, hat Schauspielchefin Bettina Hering im letzten von ihr verantworteten Jahr die 35-jährige, in Wels (OÖ) geborene Schauspielerin für die Rolle engagiert. Sie soll an der Seite des neuen Jedermann Michael Maertens spielen, die offizielle Bekanntgabe wird laut "Kurier" am Donnerstag erfolgen.

Bei den diesjährigen Festspielen haben Jedermann Lars Eidinger und Buhlschaft Verena Altenberger ihren Abschied vom Domplatz erklärt. Pachner hat ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar absolviert und war einige Jahre lang Ensemblemitglied am Residenztheater in München unter der Intendanz Martin Kušejs. 2017 wurde sie für die Rolle der Wally Neuzil im Film "Egon Schiele: Tod und Mädchen" mit dem Österreichischen Filmpreis und einer Romy ausgezeichnet. 2019 erhielt sie den Deutschen Schauspielpreis als beste Hauptdarstellerin in Marie Kreutzers Drama "Der Boden unter den Füßen".