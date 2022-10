Judith Shakespeare ist sauer. Zu Recht, weil: Gleich begabt wie ihr Bruder William, aber während alle Welt ihn feiert, interessiert sich für ihr Schreiben keine Sau. Und überhaupt: „Neid macht hässlich, Judith!“ Als ihr berühmter Nachname ihr dann doch die Tür in eine Theaterdirektion öffnet, hat der Intendant kein Ohr für ihr Drama über das wundersame Zusammenwirken der Natur. Sie soll über Vergewaltigung schreiben, weil Frauen sich mit so was auskennen.