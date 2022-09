Gelungener Saisonauftakt im Grazer Schauspielhaus: Mit Oscar Wildes Komödie „Ernst sein ist alles“ eröffnet das Theater die letzte Spielzeit der Intendanz von Iris Laufenberg. Die Handlung, falls man das so nennen mag, dreht sich um zwei britische Gentlemen, die sich zu Amüsierzwecken ein Alter Ego teilen, das ihnen in Liebesdingen alsbald in die Quere kommen wird. „Bunbury oder Ernst sein ist everything!“ heißt die in Graz erarbeitete Version, in der Wildes beste Bonmots im englischen Original und in deutscher Übersetzung von der Rampe geschlenkert werden.

Natürlich funktioniert „Bunbury“ als Komödie vor allem deswegen, weil sie von der verkniffenen Moral ihrer Zeit erzählt, in der man nur man selbst sein kann, indem man sich verstellt. Und natürlich lässt sich das 1895 uraufgeführte Stücke heute nicht mehr betrachten, ohne im Blick zu behalten, dass Wilde im selben Jahr wegen seiner Beziehung zu einem Mann zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt und von jener High Society geächtet wurde, über die er sich in seinen Stücken als einer ihrer Angehörigen so elegant lustig gemacht hatte. Merke: Die gute Gesellschaft ist erbarmungslos.

Das dürfte Regisseurin Claudia Bossard wohl vor Augen gehabt haben, die hier in einem schwarzweißen Dschungel unterdrückter Lüste (Bühnenbild und Kostüme: Elisabeth Weiß) mit souveränem Schwung von den Liebes- und Identitätswirren dieser guten Gesellschaft erzählt und ihnen dabei eine ausgeprägt queere Komponente mitgibt. Wer hier eigentlich auf wen steht, ist jedenfalls nicht eindeutig. Die Liebe gibt es nämlich dies- und jenseits der Geschlechtergrenzen, und am Ende wird ein eben erst vom Schicksal zusammengeführtes Brüderpaar in einen innigen Kuss versinken, der so gar nichts Geschwisterliches hat.

Mit viel Gusto gespielt werden die beiden von Andri Schenardi und Frieder Langenberger, denen Bossard mit Lisa Birke Balzer und Maximiliane Haß ein ebenbürtig witziges Frauenduo gegenüberstellt. Aber das Liebeswerben der vier, bei Wilde noch klar in Zweierreihen abgehandelt, franst hier aus, die strenge Sittenwächterin Lady Bracknell (Evamaria Salcher) wird von den Wirren ebenso erfasst wie der biedere Pastor (Fredrik Jan Hofmann) und die Gouvernante Miss Prism (Katrija Lehmann). Irgendwo, irgendwie muss sich das Begehren eben ein Ventil schaffen. Auf der Bühne des Schauspielhauses ist dann auch noch ein Schäufelchen Schauerromantik, Vampirkomödie und Sprachakrobatik im Spiel, nebst reichlich Körperkomik in präzise getakteter Choreografie (Marta Navaridas). Das alles zusammen ist ziemlich sexy. Und sehr unterhaltsam.

Bunbury. Ernst sein is everything! Von Oscar Wilde. Schauspielhaus Graz.

Regie: Claudia Bossard.

Bühne & Kostüme: Elisabeth Weiß.

Mit: mit Frieder Langenberger, Andri Schenardi, Alexej Lochmann, Evamaria Salcher, Lisa Birke Balzer, Maximiliane Haß, Katrija Lehmann, Fredrik Jan Hofmann.

Nächste Vorstellungen: 28. September, 1., 5., 7., 18. und 20. Oktober sowie am 11. und 24. November, jeweils 19.30 Uhr.

