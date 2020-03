Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ja ja, es ist Trash, aber es ist auch herzerwärmend: "Love is Blind" © AP

Es heißt im Pop ja immer, man soll gefälligst so tanzen, als ob keiner zusähe: Das geht in Zeiten der Selbstisolation natürlich besser als je zuvor. Und wenn man Francis Farewell Starlites Video zu seinem auch sonst ausgesprochen wundervollen Song "The Top" einfach als Workout-Vorlage versteht, hat man sich schon einmal fast drei Minuten lang ziemlich gut unterhalten und tüchtig verausgabt. Tipp: beim Tanz a la Starlite im Wohnzimmer vorher unbedingt die Nippes aus dem Regal räumen, sie könnten sonst Schaden nehmen.