Was Graz fehlt, ist offensichtlich: ein richtiges Derby. Dank „Bist Du GAK oder Sturm?“ gibt es das jetzt wenigstens am Schauspielhaus. Und dazu zwei Kritiker, die aus sehr unterschiedlicher Perspektive das Match bewerten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beste Unterhaltung auf und mit der Fan-Tribüne: "Bist Du GAK oder Sturm?" © Karelly Lamprecht

Tom ohne Jerry, Batman ohne Joker, Holmes ohne Moriarty: nicht einmal der halbe Spaß. Kein Wunder also, dass die Fans des SK Sturm (siehe: Tom, Joker, Moriarty) Sehnsucht nach dem GAK äußern. Live auf der Bühne und in Videozuspielungen sieht und hört man sie hoffen. Auf ein Derby, und damit auf den baldigen Wiederaufstieg des GAK in die Bundesliga. Erwischt!