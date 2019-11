Facebook

Die gebürtige Kärntnerin Bettina Kogler (45) © KK

Bettina Kogler bleibt dem Tanzquartier Wien erhalten: Der Vertrag der künstlerischen Leiterin, die dem Haus seit Jahresbeginn 2018 vorsteht, wurde um weitere vier Jahre verlängert. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) folgt damit der Empfehlung des zuständigen Kuratoriums. "Wir freuen uns auf weitere spannende vier Jahre sowie eine forcierte Internationalisierung der Wiener Tanzszene."

Kogler, 1974 in Wolfsberg/Kärnten geboren, war nach Stationen am Wiener WUK sowie beim Festival imagetanz auf den langjährigen TQW-Direktor Walter Heun gefolgt. Der ursprünglich bis zum Ende der Saison 2020/21 angesetzte Vertrag kann einmalig verlängert werden. Ihre zweite Spielzeit am Tanzquartier hat Kogler heuer mit einer neuen Arbeit der österreichischen Choreografin und Tänzerin Florentina Holzinger eröffnet.