Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rundum ein Sanierungsfall: das Volkstheater Wien © APA/HERBERT NEUBAUER

Der kleine Bruder hat's nie leicht. Neben dem Burgtheater stets als zweitwichtigste Bühne Wiens zu gelten, nagt seit der Gründung 1889 am Selbstbewusstsein des Volkstheaters. Aber das Haus hatte seit der Jahrtausendwende auch noch ganz andere Probleme. Noch in der programmatisch auch nicht immer ganz reibungslosen Ära von Michael Schottenberg sandelte das Volkstheater technisch und baulich völlig ab: "Keine Renovierung. Kein Theater. Tun wir was!", lautete der händeringende Appell in Schottenbergs letzter Saison 2014/15.