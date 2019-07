Facebook

"Masurca Fogo: witzige und charmante Szenen in loser Montage

Eine dunkelgraue Felsformation verläuft von hinten aus der weißen Guckkastenbühne heraus, die wie eine zu Stein erstarrte Lavamasse wirkt. Das ist das triste Bühnenbild von „Masurca Fogo“, in Lissabon zur Expo 1998 uraufgeführt. Plötzlich läuft von oben ein junger Mann hinunter und beginnt dynamisch und voller Verve zu tanzen, zu cooler, jazziger Musik, sehr rhythmisch und exakt. Und schon ist jede Düsternis verflogen, denn in den folgenden zweieinhalb Stunden wechseln einander witzige und charmante Szenen in loser Montage ab, die wie immer bei Pina Bausch um das Verhältnis zwischen Frau und Mann kreisen.