Bei Sauna-Temperaturen lief die styriarte am Wochenende in Graz zur Hochform auf: Festspielwürdiges mit einem Mozart-Salon und einem Beethoven-Marathon.

Prunkvoller Rahmen für den Beethoven-Marathon: Der Planetensaal in Schloss Eggenberg © NikolaMilatovic/styriarte

Festspiele sind vor allem auch dazu da, außergewöhnliche Formate und Inhalte zu präsentieren, die zu sperrig sind, um sie in den regulären Konzertbetrieb einbauen zu können. In diesem Sinne festspielwürdig war der Beethoven-Marathon auf Schloss Eggenberg, der sich den späten Streichquartetten des Komponisten widmete. Zwei Ensembles waren aufgeboten, um die fünfeinhalb Werke auf das Podium im Planetensaal zu wuchten: mehr als dreieinhalb Stunden Musik, aufgeteilt auf ein inklusive Pausen insgesamt siebenstündiges Dreifach-Konzert. Mit Musik wohlgemerkt, die so intensiv und dicht ist, dass der Kopf nach einer Stunde schon gut damit gefüllt ist. Aber diese verordnete Überforderung, diese Zumutung lässt den anstrengenden Schöpfungsakt, der Beethoven von Jänner 1825 bis Oktober 1826 beschäftigte, physisch nachempfinden. Beethoven löst sich noch weiter von den Konventionen, verhandelt das Verhältnis von Freiheit und Strenge neu und schuf einen Kosmos an Klängen, mit denen man sich, wenn man das möchte, auch jahrzehntelang auseinandersetzen kann.



Zwei junge Ensembles aus einer in die Spitze nachdrängenden Generation teilten sich die Quartette auf. Leidenschaftlich kantabel, und manchmal etwas weich und schwer das Pacific Quartet Vienna, spannungsreicher und im Detail feinnerviger das Frankfurter Eliot Quartett.