Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Architektenentwurf: So soll das Raimundtheater und sein Umfeld sich ab Herbst 2020 präsentieren. © APA/ARCHITEKT ROMAN MRAMOR

Nach zwei höchst erfolgreichen Spielzeiten ist vor 10 Tagen der letzte Vorhang für "I Am From Austria" im Raimund Theater gefallen. Konfetti zieren noch den Boden des Zuschauerraums, die Bestuhlung wurde bereits entfernt. Die Sanierung des Hauses in Wien-Mariahilf hat begonnen - in 14 Monaten soll das Theater mit runderneuerten Publikumsbereichen sowie saniertem Dach und Fassade wieder aufmachen.

Dann wird es auch einen neuen Vorplatz geben, mit Bepflanzung, Wasserspiel und Abschrägung für barrierefreien Zugang. Dieser Platz soll "zum Verweilen einladen", wie Musical-Intendant Christian Struppeck erklärt, und mit dafür sorgen, dass das Publikum künftig ein "Rundum-Theatererlebnis" erwartet. Denn der Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten liegt neben Dach und Fassade in den Publikumsbereichen: neue, flexiblere Bestuhlung, mehr Platz in den Gängen, die laut Architekt Roman Mramor eine transparentere "Membran" zum Außenraum darstellen werden, neue und mehr Toiletten, ins Tiefgeschoß verlegte Garderoben, besser zugängliche Buffets, ein weiterer Eingang.

12,7 Millionen Euro werden von der Stadt für die Sanierung zur Verfügung gestellt, Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ), verhandelte diese Summe 2017 noch in seiner damaligen Funktion als Direktor der Wien Holding und betonte heute den "Wirtschafts- und Tourismusfaktor" des Wiener Musicals. Der Zeitplan des Umbaus sieht die Wiedereröffnung nach der Sommerpause 2020 vor. Mit den Ausschreibungen und Vergaben liege man bis dato im Zeitplan, berichtete Vereinigte Bühnen Wien-Geschäftsführer Franz Patay. Etwa zwei Drittel der Aufträge sind bereits vergeben, die restlichen Ausschreibungen erfolgen gebündelt in vier Tranchen bis Ende September. Zwecks "guter Nachbarschaft" wurde auch der Bezirk in die Außenplanung eingebunden.