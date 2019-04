Grazer Schauspielhaus Intendantin Iris Laufenberg: Mit Überraschungen ist zu rechnen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Iris Laufenberg, Schauspielhaus-Intendantin in Graz © Lupi Spuma

Morgen beginnt in Graz das Klanglicht-Festival. Sie haben dafür ein Projekt des südafrikanischen Künstlers und Regisseurs William Kentridge an Land gezogen. Wie kam es denn dazu?

IRIS LAUFENBERG: Ich bin von ihm begeistert, seit ich seine Werkschau in Berlin und seinen „Wozzeck“ in Salzburg gesehen habe und dachte mir, das passt zu unserem Afrika-Schwerpunkt in dieser Saison. Er befasst sich in „Notes towards a Model Opera“ mit Südafrika und der Apartheid, aber auch mit dem europäischen und dem chinesischen Kolonialismus. Und er malt dabei mit Licht und Schatten. Ich dachte mir, das passt ganz gut zu unserer Kunst und auch ins Klanglicht-Programm.